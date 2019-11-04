Спасатели помогали жертвам ДТП на трассе «Нарва»

Спасатели помогали жертвам ДТП на трассе &#171;Нарва&#187;
Сотрудники МЧС спасли пострадавших. Фото: pixabay.com

О состоянии участников аварии ничего не сообщается.

Все случилось сегодня вечером, 4 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Волосовском районе в поселке Зимитцы. Участниками аварии стали три машины, который столкнулись на 84-м километре федеральной автомобильной дороги А-180 «Нарва». Для того, чтобы вызволить пассажиров и водителей, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Сотрудники МЧС справились со своей задачей и деблокировали пострадавших из разбитых транспортных средств. Каково их самочувствие – не уточняется.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Пока непонятно, как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали о дымящихся машинах в Купчино. Сейчас движение на участке дороги не затрудненно. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

дтп ленинградская область
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