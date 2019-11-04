На Вавилова отремонтировали дефектную трубу

На Вавилова отремонтировали дефектную трубу
Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Специалистам понадобилось всего четыре часа вместо положенных восьми.

Об этом стало известно сегодня, 5 ноября. Обо всем сообщили сотрудники ТЭК, которые занимались ремонтом. Коммунальная авария случилась в понедельник днем в Колпино на улице Вавилова. На место прибыли специалисты, которые приступили к работам. Они обещали справиться за восемь часов, но на все ушло всего лишь четыре. Уже в семь вечера ремонт завершили и в домах вновь появились вода и тепло.

Пока что местные жители никак не комментировали информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец пострадал из-за прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича. Пожилого жителя Петербурга обдало потоком кипятка в результате коммунальной аварии

коммунальная авария тэк
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