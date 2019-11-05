Японский офис Microsoft на месяц перешел на четырехдневку

Японский офис Microsoft на месяц перешел на четырехдневку
Отделение компании Microsoft в Японии перевело сотрудников на четырехдневку. Фото: pixabay

Отделение компании Microsoft в Японии провело эксперимент по переводу своих сотрудников на формат четырехдневной рабочей недели, что увеличило их продуктивность на 40%.

Как сообщает Bloomberg, сотрудники компании получили дополнительный выходной по пятницам. Некоторые отработали в таком режиме весь август, при этом большая часть сотрудников положительно это оценила.

За это время участники эксперимента стали чаще общаться онлайн, отказываясь от живых встреч, а также использовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58,?% меньше страниц.

Все это повысило эффективность на 16% по сравнению с традиционной пятидневкой, а их продажи увеличились на 40%, если сравнивать с аналогичны периодом в 2018 году. В зимние месяцы компания намерена вновь повторить эксперимент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд России назвал условия сокращения рабочей недели до четырех дней.

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