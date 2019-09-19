Минтруд назвал условия сокращения рабочей недели до четырех дней

Минтруд назвал условия сокращения рабочей недели до четырех дней
Валерий Корж. Фото: rosmintrud.ru

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Валерий Корж назвал факторы, которые должны быть учтены в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Он выделил три основных условия: зарплаты не должны сокращаться, издержки работодателей не должны увеличиваться, а продолжительность рабочих смен не должна расти.

Желание поучаствовать в пилотном переходе на короткую рабочую неделю изъявили некоторые регионы и отдельные предприятия, отметил Корж.

«Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью», — приводит слова представителя Минтруда ТАСС.

Корж подчеркнул, что Трудовой кодекс позволяет сокращать рабочую неделю и рабочее время. Закон оговаривает лишь верхние пределы — не более 40 часов и не более пяти дней в неделю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России планируют введение четырехдневной рабочей недели в пилотном режиме.

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