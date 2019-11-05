Беременную двойней женщину зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде

Беременную двойней женщину зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде
Полиция арестовала подозреваемых. Фото: pixabay

Полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве беременной жительницы Нижнего Новгорода. Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено после тушения пожара в квартире.

Как сообщают в следственном управлении СК по региону, двое арестованных жителей Нижегородской области ранее были знакомы с убитой. По версии следствия, утром 2 ноября подозреваемые находились в ее квартире, где распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора и гости нанесли женщине несколько ударов ножом, после чего похитили ее украшения и ушли, напоследок совершив поджог квартиры для скрытия улик. При этом они знали о ее беременности.

Как сообщает Life, ссылаясь на свои источники, жестоко убитая девушка была беременна двойней. Она находилась на пятом месяце беременности.

Арестованным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток из Приозерска рассказала, что мать напала на неё с ножом.

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