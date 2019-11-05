Беременную двойней женщину зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде

Полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве беременной жительницы Нижнего Новгорода. Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено после тушения пожара в квартире.

Как сообщают в следственном управлении СК по региону, двое арестованных жителей Нижегородской области ранее были знакомы с убитой. По версии следствия, утром 2 ноября подозреваемые находились в ее квартире, где распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора и гости нанесли женщине несколько ударов ножом, после чего похитили ее украшения и ушли, напоследок совершив поджог квартиры для скрытия улик. При этом они знали о ее беременности.

Как сообщает Life, ссылаясь на свои источники, жестоко убитая девушка была беременна двойней. Она находилась на пятом месяце беременности.

Арестованным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

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