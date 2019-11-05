В Петербурге судят трех членов наркотической ОПГ

В Петербурге перед судом предстанут три человека. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков через интернет-мессенджер.

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков. Материалы будут направлены в Приморский районный суд.

Следствие полагает, что обвиняемые состоят в организованной преступной группе. Согласно материалам дела, они взяли на себя обязанности по перевозке и хранению партий наркотиков, а также сбыту запрещенных веществ через «закладки», сообщает прокуратура Петербурга.

Наркотики участники ОПГ распространяли в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Приморском и Пушкинском районах. До апреля 2019 года они получили семь партий наркотических средств. После расфасовки часть из них была «заложена» на местности, другая — хранилась по местам жительства.

Всего оперативниками было изъято более 900 грамм наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские раскрыли наркокартель.