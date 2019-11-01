В Петербурге полицейские накрыли наркокартель

Четверо участников задержаны, еще одна женщина отпущена под подписку о невыезде. Фото: https://pixabay.com/

Четверо участников задержаны, еще одна женщина отпущена под подписку о невыезде. Фото: https://pixabay.com/

В Красносельском и Московском районах Санкт-Петербурга действовала наркопреступная группа из пяти человек, продающая наркотические вещества, кокаин и метадон.

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу злоумышленников в четверг, 31 октября. Пятеро преступников в возрасте от 20 до 56 лет распространяли запрещенные вещества исключительно «из рук в руки» и за оплату наличными. Каждому злоумышленнику в группе отводилась определенная роль, поставщика или сбытчика.

Среди участников наркокартеля три женщины, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ МВД Петербурга. Кроме того, дввое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за распространение наркотиков. При задержании наркоторговцев обыскали. Полиция изъяла 13 граммов кокаина, электронные весы, деньги и телефоны.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Петербурге супружеская пара использовала бытовую технику для передачи наркотиков.