В России за вывоз мусора не платят 70% компаний

В России за вывоз мусора не платят 70% компаний
Собираемость платежей за вывоз мусора планируют довести до 90%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Порядка 20-35% населения России не платит за вывоз мусора. Для юридических лиц показатель достиг 65-70%. Об этом сообщил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Буцаев подчеркнул, что улучшения наблюдаются в отношении физических лиц. Однако в отношении компаний ничего не меняется.

«За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — заключил он в интервью РБК.

Для решения проблемы Буцаев предлагает ужесточить ответственности компаний и найти иные формы работы с юридическими лицами. В частности, он выступает за автоматическое присоединение компаний к договорам с региональным оператором.

Собираемость платежей за вывоз мусора «Российский экологический оператор» намерен довести до 90%. Достичь этого показания, по словам Буцаева, можно через пять-восемь месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца года в Ленобласти установят 905 новых площадок для сбора мусора.

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