В Петербурге массово отравились сотрудники офиса «Ленты»

Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина массово слегли с отравлением. Информацию об этом gazeta.spb.ru подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

По факту случившегося проводится проверка. К медикам, по предварительной информации, обратились 60 человек. Все они обедали в офисной столовой. Поставкой еды занимается ООО «Серволюкс Восток».

О результатах проверки и лабораторных исследований будет сообщено позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовых отравлениях в компаниях «Петрович» и ООО «Леруа Мерлен Восток». В общей сложности было зарегистрировано 23 случая. У одного из сотрудников «Петрович» подтвердили сальмонеллез. Поставкой еды в обе компании занималось ООО «Фуд Сервисез». В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.