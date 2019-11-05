Минфин назвал рост доходов бюджета от увеличения НДС рекордными

В Минфине РФ зафиксировали рекордный рост доходов бюджета от НДС после повышения налога до 20%. Повышение НДС должно принести в бюджет более двух триллионов рублей в ближайшие три года, сообщает директор департамента доходов ведомства Елена Лебединская.

Как сообщает РБК, во II и III кварталах этого года доходы от внутреннего НДС выросли на 25 и 22% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эффект от роста ставки НДС проявился в эти периоды по причине того, что в I квартале этот налог платился по старой ставке.

В этом году российский бюджет должен получить около 506 млрд рублей только за счет роста НДС, согласно прогнозам. В следующем году этот показатель должен составить 639 млрд рублей, а в 2021 году — 686 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что налог для самозанятых введут по всей России в следующем году.