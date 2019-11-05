В отношении экс-собственника особняка Веге возбудили уголовное дело

В отношении экс-собственника особняка Веге возбудили уголовное дело
Особняк Веге. Фото: КГИОП

В Петербурге в отношении ООО «НПФ «Пигмент» возбуждено уголовное дело. Компания, будучи собственником объекта культурного наследия «Особняк Веге Г.И.» на Октябрьской набережной, не позаботилась о нем.

Из-за бездействия особняку был нанесен ущерб. «НПФ «Пигмент» в срок не выполнил работы по консервации и не провел обследование технического состояния здания. сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Постановление о возбуждении уголовного дела вынес Отдел дознания УМВД России по Невскому району Петербурга 30 октября.

Особняк на Октябрьской набережной был построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. До наших дней фасад дошел в искаженном виде, однако сохранились подлинные интерьеры здания. Состояние конструкций и отделки признано неудовлетворительным или аварийным.

В январе 2018 года собственником особняка стал ООО «Сэтр Сити». Компания провела первоочередные и противоаварийные работы. В сентябре 2019 года КГИОП согласовал проектную документацию по реставрации здания. Разместить в особняке после ремонта планируется офисы «Сэтл Сити».

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