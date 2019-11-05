Житель Старой Ладоги застрелил приятеля из ружья

В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего мужчину.

В понедельник, 4 ноября сотрудники полиции обнаружили на 113-м километре трассы «Кола» брошенный «ВАЗ», в салоне автомобиля находилась тело 25-летнего мужчины, проживавшего в селе Старая Ладога. Он погиб от огнестрельного ранения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, стражам порядка удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении преступления.

Вероятным убийцей оказался 35-летний односельчанин погибшего, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По версии следствия, 2 ноября между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил обрез охотничьего ружья и застрелил оппонента. Затем, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник погрузил труп в машину и бросил на трассе.

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