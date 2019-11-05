Сотрудник банка в Петербурге оплатил ипотеку деньгами клиента

В прокуратуре Фрунзенского района утвердили обвинительное заключение по делу о краже банковским служащим денежных средств с карты клиента.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Сотрудник финансовой организации изготовил банковскую карту на имя одного из клиентов, затем узнал пин-код для её активации и успешно воспользовался, сняв в банкомате двадцать тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, деньги понадобились клерку для погашения задолженности по ипотеке. Уголовное дело направят в Фрунзенский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что 52-летний житель города Гатчина стал жертвой ограбления в подъезде. Предположительно, на слесаря напал 18-летний злоумышленник. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают второго подозреваемого.