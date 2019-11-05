Жителя Гатчины ограбили в подъезде

Жителя Гатчины ограбили в подъезде
Полицейские задержали одного из подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов раскрыли грабеж.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, в доме №29 по площади Дружбы в поселке Елизаветино. В отдел полиции обратился 52-летний слесарь. Он рассказал, что его ограбили в подъезде.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту грабежа было возбуждено уголовное дело. На следующий день полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время продолжаются розыски второго подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели людей в результате пожара. Возгорание произошло в бытовке.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание ограбление
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Жителя Гатчины ограбили в подъезде