Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке теракта
Подозреваемого в теракте задержали. Фото: Pixabay

В Москве сотрудники правопорядка задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.

Задержанным оказался 30-летний гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ. Как сообщает «Интерфакс», мужчина занимался созданием условий для совершения теракта в столице, а также искал соучастников. Он активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января следующего года. Решение принял Черемушкинский суд столицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о числе жертв терактов в 2019 году. Подсчитано число погибших от терактов во всем мире.

задержание москва теракт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала ноября в Петербурге произошло 1200 дорожных аварий
Наркодилер Понеделко получил пять лет строгого режима
«Зенит» и «Лейпциг» показали форму на матч Лиги Чемпионов
На Обводном канале открылся флагманский гипермаркет «Ленты»
ДТП с иномаркой и фурой перегородило проезд по Октябрьской набережной
Потепление откладывается: Петербург ждут холод и ветер
В Госдуме поддержали законопроект о запрете на продажу смартфонов без ...
В Шлиссельбурге вор вынес из квартиры врача технику и 350 тысяч