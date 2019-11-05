Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке теракта

В Москве сотрудники правопорядка задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.

Задержанным оказался 30-летний гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ. Как сообщает «Интерфакс», мужчина занимался созданием условий для совершения теракта в столице, а также искал соучастников. Он активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января следующего года. Решение принял Черемушкинский суд столицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о числе жертв терактов в 2019 году. Подсчитано число погибших от терактов во всем мире.