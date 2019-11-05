«Зенит» и «Лейпциг» показали форму на матч Лиги Чемпионов

&#171;Зенит&#187; и &#171;Лейпциг&#187; показали форму на матч Лиги Чемпионов
Матч состоится на "Газпром Арене". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 5 ноября, на петербургском стадионе «Газпром Арена» пройдет игра «Зенита» с «Лейпцигом». Речь идет об игре 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Стали известно, в какой форме команды выйдут на поле. Как сообщается на официальном Twitter питерцев, Сине-бело-голубые будут играть в лазурном комплекте, команда соперников – в бело-красном.

Команды показали цвет формы. Фото: twitter.com/zenit_spb

Начало игры назначено на 20:55 по московскому времени.

На текущий момент команда Сергея Семака находится на второй строчке группы G, в активе клуба 4 очка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Зенит» подарит билеты пунктуальным болельщикам. Фанаты смогут бесплатно сходить на один из матчей.

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