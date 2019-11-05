В петербургском метрополитене рассказали, почему деревянные двери не меняют на современные

Двери на входе в метро. Фото: Пресс-служба Петербургского метрополитена

Двери на входе в метро. Фото: Пресс-служба Петербургского метрополитена

В метрополитене Северной столицы рассказали, почему старые двери на входе исторических станций не меняют на новые.

Тяжелые деревянные двери с металлическим декором являются памятником истории и культуры. Кроме того, как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, они отвечают всем необходимым требованиям и обеспечивают безопасный доступ к метро.

Заменять их на исторических станциях запрещено. Дверь, а также ее элементы являются предметом государственной охраны.

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