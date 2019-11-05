На укравших алюминиевого Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Против девушек из Подольска, которые украли алюминиевую фигурку нападающего петербургского клуба «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ «кража».

Накануне девушки записали видеообращение, в котором попросили Дзюбу о помощи.

«Они говорят, что мы хотели тебя украсть. На самом деле мы просто хотели похулиганить», — говорится в послании, сообщает телеграм -канал Mash.

Инцидент произошел в конце октября. Девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой.

Фигура появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года. Она была установлена силами местных жителей. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба надеется, что «Зенит» не повторит ошибок в матче с «Лейпцигом». Он хочет, чтобы команда осознала все свои ошибки и не повторяла их. Особенно важно учитывать промахи перед игрой с «Лейпцигом», которая состоится совсем скоро. Футболист убежден, что был пропущен необязательный гол.