В районе Пулковских высот нашли снаряд времен ВОВ

Снаряд уже ликвидирован. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Снаряд уже ликвидирован. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Во время благоустройства территории в районе дома 65 по Пулковскому шоссе рабочие обнаружили снаряд, находящийся там со времен Великой Отечественной войны.

На место прибыли взрывотехники ОМОН.

Обследовав находку, специалисты ОМОН, установили, что это 105- миллиметровый артиллерийский снаряд немецкого производства времён Великой Отечественной войны, который представляет серьезную опасность для окружающих, так как содержит в своём корпусе взрывчатое вещество и находится в состоянии сильной коррозии, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Боеприпас был вывезен взрывотехниками специализированный полигон в Ленобласти, где был успешно уничтожен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии. Силами военнослужащих инженерно-саперного полка Западного военного округа (ЗВО) боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.