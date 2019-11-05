Hyundai «пролетел» на красный свет и устроил ДТП на Васильевском острове

Вечером 5 ноября на Васильевском острове произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 26-й линии. Водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля марки Hyundai Solaris, проскочил на красный свет и врезался в Volkswagen. Как сообщили свидетели произошедшего, на ближайшей остановке общественного транспорта находились люди. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

«Солярис пролетел на красный свет и совершил прямое попадание в Фольксваген на перекрестке Большого проспекта В.О. и 26 линии.Стояли на остановке, все остались живы», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель BMW при повороте с проспекта Стачек направо, находясь в правом ряду, решил проехать прямо, а в этот момент направо со второго ряда поворачивал Volkswagen Passat. В итоге произошло столкновение.