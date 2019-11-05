В ОЖД объяснили, почему под Петербургом произошел сбой в движении электричек

В ОЖД объяснили, почему под Петербургом произошел сбой в движении электричек
Причиной коллапса стала непогода. Фото: ОЖД

На железнодорожных путях под Колпино произошел транспортный коллапс.

На линии не хватило электричества. Причиной коллапса стала непогода, сообщили в пресс-службе ОЖД.

«В связи с этим в настоящее время с задержками следуют поезда на участках: Саблино – Колпино, Верево – Гатчина, Петербург – Строганово, Петербург – Волховстрой», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 ноября на железнодорожных путях под Колпино произошел транспортный коллапс. «Ласточка», следующая по маршруту из Тосно в Петербург, застряла на железнодорожных путях. Причиной тому, как выяснилось, стали погодные условия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новая скоростная Ласточка» 25 октября отправится в первый рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Кузнечное — Санкт-Петербург». Поезд покинет платформу в 11:26. Скоростной поезд будет следовать от Финляндского вокзала и делать остановки на станциях «Девяткино», «Токсово», «69 км», «Сосново», «Лосево», «Громово», «Приозерск».

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