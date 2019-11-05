ГАЗель потеряла колеса на ЗСД

ГАЗель потеряла колеса на ЗСД
ГАЗель притормозила и прижалась к обочине, а колеса покатились дальше. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

На ЗСД произошло необычное ДТП.

По словам очевидцев, днем 5 ноября ГАЗель, двигаясь по крайней правой стороне, потеряла спаренные колеса. ГАЗель притормозила и прижалась к обочине, а колеса покатились дальше и врезались в летевший на высокой скорости легковой автомобиль марки Subaru. В результате ДТП никто не пострадал.

«Сегодня на ЗСД Газель приуныла, потеряв спаренные колеса. По левому ряду неслась Субару от встречи с колесом пластик разлетелся красиво. Если тормозят все в соседних рядах, может тоже стоит сбросить скорость», — рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель BMW при повороте с проспекта Стачек направо, находясь в правом ряду, решил проехать прямо, а в этот момент направо со второго ряда поворачивал Volkswagen Passat. В итоге произошло столкновение.

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