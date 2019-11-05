«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу немецкого клуба.

Немецкая команда открыла счет в добавленное к первому тайму время. Мяч в ворота Михаила Кержакова забил полузащитник Диего Демме. На 63-ей минуте матча гости удвоили счет. Гол забил Марсель Забитцер.

«Лейпциг», набрав девять очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Зенит» пока остается вторым, но по итогам матча «Лион» – «Бенфика» эту позицию потеряет.

После четырех туров «сине-бело-голубые» имеют в своем активе четыре очка, столько же у «Лиона», у «Бенфики» – три балла. Французская команда обойдет питерцев по очкам в случае победы или ничьей в сегодняшнем матче.

Отметим, что для «Зенита» это уже второе поражение от «Лейпцига» на групповой стадии.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» прошел 5 ноября на «Газпром Арене». Матч обслуживала израильская бригада арбитров. Главным судьей встречи был 38-летний Орель Гринфельд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба надеется, что «Зенит» не повторит ошибок в матче с «Лейпцигом». Он хочет, чтобы команда осознала все свои ошибки и не повторяла их. Особенно важно учитывать промахи перед игрой с «Лейпцигом», которая состоится совсем скоро. Футболист убежден, что был пропущен необязательный гол.