Большегруз улетел в кювет перед мостом у Морозовки

Поздно вечером 5 ноября во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием большегруза.

По словам очевидцев, инцидент произошел перед мостом, недалеко от поселка имени Морозова. С трассы в кювет улетела фура. Причины ДТП пока неизвестны.

Судя по снимках, которые появились в группе «ДТП и ЧП Петербург»»Вконтакте», в кювет погрузилась кабина большегрузы, а кузов остался на проезжей части.

Кроме того, у съехавшей в кювет фуры рядом стоит еще одна на «аварийке».

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. ДТП произошло на Советском проспекте. По словам очевидцев, водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2106 влетел в Volkswagen Polo. От удара иномарку отбросило в кювет.