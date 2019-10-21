На Советском проспекте «шестерка» отбросила Volkswagen Polo в кювет

В ночь на 21 октября в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на Советском проспекте. По словам очевидцев, водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2106 влетел в Volkswagen Polo. От удара иномарку отбросило в кювет.Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили незначительные механические повреждения.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что в результате «пьяного» ДТП на проспекте Науки серьезно пострадал двухлетний ребенок. Находившийся за рулем Skoda 28-летний водитель врезался в Volvo, стоящую на светофоре у дома 50/2 по проспекту Науки.