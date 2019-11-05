Volkswagen создал компанию по разработке беспилотников

Германский автопроизводитель Volkswagen учредил дочернюю фирму под названием Volkswagen Autonomy, которая займется разработкой систем автономного управления для всего концерна.

Штаб-квартир у нового суббренда будет две. Обе расположатся в Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В 2020 году планируется открыть офис в США, а в 2021 году – в Китае.

«Мы будем использовать совместные наработки группы, чтобы снизить стоимость беспилотных автомобилей», – заявил глава суббренда Александр Хитцингер, сообщает Motor.ru.

В первую очередь внедрять автономные технологии Volkswagen планирует в коммерческие модели- такси и грузовых фургонах.

Речь идет о беспилотных системах четвертого уровня, которое предполагает минимальное вмешательство человека в процесс управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автоконцерн Toyota подала заявку на подписание специального инвестиционного контракта. Компания намерена вложить в производство на территории Санкт-Петербурга 20 млрд за 10 лет. Автопроизводитель подал заявку в Минпромторг России на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Автопроизводитель планирует вложить в производство на территории России 20 млрд за 10 лет.