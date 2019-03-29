Toyota вложит в производство В Санкт-Петербурге 20 млрд

В Петербурге собираются две модели компании. Фото: Pixabay

В Петербурге собираются две модели компании. Фото: Pixabay

Автоконцерн Toyota подала заявку на подписание специального инвестиционного контракта. Компания намерена вложить в производство на территории Санкт-Петербурга 20 млрд за 10 лет.

Автопроизводитель подал заявку в Минпромторг России на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Автопроизводитель планирует вложить в производство на территории России 20 млрд за 10 лет. Это последний автопроизводитель, имеющих производство в России, который воспользовался инструментом СПИК, сообщает Коммерсант.

Планируется модернизировать производство в Петербурге, где сейчас собираются Camry и RAV4.

Кроме того, будут задействованы местные производители. Это поможет локализовать такие детали, как подушки безопасности или бензобаки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что выручка «Манго Телеком» увеличилась почти до 3 млрд рублей.