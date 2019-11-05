После пожара в доме на Коломяжском мужчина попал в реанимацию

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, квартира выгорела полностью.Фото:vk.com/spb_today

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, квартира выгорела полностью.Фото:vk.com/spb_today

Поздно вечером 5 ноября в Приморском районе произошел пожар.

Возгорание случилось в квартире на первом этаже одного из домов на Коломяжском проспекте.

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, квартира выгорела полностью.

Сам хозяин квартиры попал в реанимацию после пожара.

По словам местных жителей, мужчина злоупотреблял алкоголем.

В ходе тушения пришлось эвакуировать жильцов второго и третьего этажей.

«Сгорела квартира в доме по Коломяжскому проспекту. Хозяин квартиры, местная знаменитость — в реанимации. Эвакуировали два верхних этажа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области загорелся частный дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в деревне Васкелово горел жилой частный дом. В результате пожара погибли пять человек, трое из которых дети.