После пожара в доме на Коломяжском мужчина попал в реанимацию

После пожара в доме на Коломяжском мужчина попал в реанимацию
Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, квартира выгорела полностью.Фото:vk.com/spb_today

Поздно вечером 5 ноября в Приморском районе произошел пожар.

Возгорание случилось в квартире на первом этаже одного из домов на Коломяжском проспекте.

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, квартира выгорела полностью.

Сам хозяин квартиры попал в реанимацию после пожара.

По словам местных жителей, мужчина злоупотреблял алкоголем.

В ходе тушения пришлось эвакуировать жильцов второго и третьего этажей.

«Сгорела квартира в доме по Коломяжскому проспекту. Хозяин квартиры, местная знаменитость — в реанимации. Эвакуировали два верхних этажа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области загорелся частный дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в деревне Васкелово горел жилой частный дом. В результате пожара погибли пять человек, трое из которых дети.

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