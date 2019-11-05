В массовом ДТП под Лугой пострадали два человека

В Лужском районе Ленобласти произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло около 18:00 во вторник, 5 ноября, на 108-м километре трассы «Петербург — Псков», сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Водитель «УАЗа» стал обгонять грузовой Volvo и врезался в него, затем вылетел на полосу встречного движения, где протаранил «Ладу» и грузовой DAF.

В результате ДТП, водитель «УАЗа» получил травмы средней тяжести. Водитель «ВАЗ-2114» госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Тихвин в Ленинградской области произошло столкновение двух отечественных легковушек. Автомобилисты не поделили перекресток, а пострадали пассажиры. Авария обошлась без серьезных последствий, однако от ремней безопасности получили легкие травмы находящиеся в автомобиле «ВАЗ-2110» женщина 34 лет и четырнадцатилетняя девочка.