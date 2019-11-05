В Тосненском районе произошел крупный пожар. Горел частный дом

В Тосненском районе произошел крупный пожар. Горел частный дом
Горел частный дом на площади 200 квадратных метров. Фото: Pixabay

Поздним вечером 5 ноября в Тосненском районе Ленобласти произошел крупный пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в 21:38 поступило сообщение о возгорании на улице Полярников в СНТ Поркузи массива Мишкино-Поркузи. Оказалось, что горел частный дом на площади 200 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. В 22:36 пожар удалось потушить. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздно вечером 5 ноября в Приморском районе произошел пожар. Возгорание случилось в квартире на первом этаже одного из домов на Коломяжском проспекте. Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, квартира выгорела полностью. Сам хозяин квартиры попал в реанимацию после пожара.

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