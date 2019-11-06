На канале Грибоедова водитель Volkswagen сбил пенсионерку

В Адмиралтейском районе Петербурга пожилая женщина попала под колеса Volkswagen.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло вечером 5 ноября на набережной канала Грибоедова рядом с Львиным переулком. Водитель, 42-летний мужчина, находясь за рулем Volkswagen Golf, сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленобласти произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель «УАЗа» стал обгонять грузовой Volvo и врезался в него, затем вылетел на полосу встречного движения, где протаранил «Ладу» и грузовой DAF.