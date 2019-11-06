Из-за сильного ветра палатка «убежала» к остановке на Пограничника Гарькавого и Ветеранов

В ночь на 6 ноября, в Красносельском районе от сильного ветра пострадал торговый павильон.

По словам очевидцев, палатку отнесло к остановке общественного транспорта. Палатка прижалась к остановке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничники Гарькавого, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

«Палатка просто ждет автобус или троллейбус, что первее подойдет»,- шутят пользователь Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ветер повалил дерево на припаркованные авто петербуржцев на Светлановском проспекте. Все произошло около дома №91 на Светлановском проспекте. Как сообщили очевидцы, людей в момент происшествия на месте не оказалось, обошлось без пострадавших.