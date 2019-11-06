Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 кг

Телеведущая опубликовала новый снимок и собрала десятки комплиментов –подписчики оценили ее стройную фигуру по достоинству.

Фотография в спортивном костюме цвета фуксии появилась в Instagram-аккаунте Екатерины Стриженовой. Она тут же набрала огромное количество «лайков» и комментариев – поклонники не могут перестать восхищаться 51-летней телеведущей и ее стройной фигурой. Одни делают комплименты, а другие задаются вопросом: как Екатерине удалось распрощаться с ненавистными килограммами? Одной из подписчиц в комментариях телеведущая раскрыла свой секрет.

«Полгода на кетодиете сбросила 12 килограммов, и теперь стараюсь держать результат. А семь килограммов сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит. Но я вам не советую, они вредные. Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы!»

— написала телеведущая.

Екатерина Стриженова отметила, что диета – тоже бывает опасна для здоровья, так что она ограничивает себя лишь временно и других не призывает сидеть на ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о состоянии похудевшего на 100 килограммов актера Семчева.