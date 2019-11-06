В Выборе ночью тушили административное здание

На данный момент возгорание ликвидировано. О пострадавших информации не поступало.

Все случилось сегодня, 6 ноября, ближе к пяти часам утра. Обо всем сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. Спасателей вызвали на улицу Титова в Выборге – звонивший заявил, что горит административное здание. На место прибыли восемь сотрудников МЧС, которые справились со своей задачей за 20 минут. Уточняется, что огонь успел распространиться только на четыре квадратных метров. Что стало причиной инцидента – не уточняется. В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью на Приморском проспекте столкнулись Jaguar и автобус. Судя по снимкам, которые опубликовали свидетели ночного ДТП, повредилась передняя часть иномарки. Кроме того, у автобуса можно заметить небольшую вмятину.