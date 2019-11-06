СК проводит проверку после пожара, убившего трех человек в Выборе

Мужчины сгорели заживо в хозяйственной постройке-бытовке.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области. Пожар случился во вторник на Крепостной улице в Выборге. По какой причине хозяйственная постройка-бытовка загорелась – не уточняется.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, потушили пламя. После этого под завалами они нашли три трупы. Личности погибших пока не установлены.

По предварительным данным, трое вели асоциальный образ жизни, они часто выпивали. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. СК проводит доследственную проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Профессора Качалова насмерть сбили человека. Как именно случился инцидент и прочие подробности – не уточняются. Обстоятельства ДТП выясняются.