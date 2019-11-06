Пенсионер нашел изрезанного мужчину в Петербурге

Пенсионер нашел изрезанного мужчину в Петербурге
Мужчину ударили ножом. Фото: pixabay.com

Пострадавший жив, он был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей.

Истекающего кровью мужчину нашли на углу проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова. Как стало известно gazeta.spb.ru, на него наткнулся пенсионер, который вызвал карету скорой помощи и сотрудник правоохранительных органов. Врачи зафиксировали ранения в живот и шею – петербуржец чудом остался жив и сейчас находится в больнице. Он рассказал, что получил ранения в Яблоневском саду в результате конфликта.

Полицейские возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство и занимаются поисками злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК проводит проверку после пожара, убившего трех человек в Выборе. По предварительным данным, трое вели асоциальный образ жизни, они часто выпивали. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. СК проводит доследственную проверку.

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