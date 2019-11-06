Петербуржца, подозреваемого в совращении ребенка через интернет, отправили домой

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину подозревают в развращении школьницы через интернет. В правоохранительные органы обратилась воспитательницы детского сада, которая заявила, что петербуржец вступил в переписку с ее малолетней дочерью в интернете. Обвиняемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.

Напоминаем, что недавно в Кингисеппе полиция задержала мужчину, которого подозревают в развращении девочки недалеко от стадиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пятиклассник в Красносельском районе совращал первоклассницу. Об этом заявил отец пострадавшей девочки. В обстоятельствах дела предстоит разобраться следователям.