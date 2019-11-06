Вор на Маршала Тухачевского обчистил квартиру научного сотрудника на 140 тысяч рублей

Вор на Маршала Тухачевского обчистил квартиру научного сотрудника на 140 тысяч рублей
Расследуется дело о квартирной краже. Фото: pixabay

Правоохранители ищут подозреваемого в квартирной краже в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили в ГУ МВД по городу.

Полиция приняла заявление от женщины-научного сотрудника одного из университетов Петербурга. Она рассказала правоохранителям, что 5 ноября, пока она была на работе, кто-то пробрался в ее квартиру, повредив входную дверь. Из квартиры на улице Маршала Тухачевского он похитил 800 долларов, 250 евро, 30 тысяч рублей, а также ювелирные украшения.

Потерпевшая оценила общий ущерб в 140 тысяч рублей. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры петербуржца 530 тысяч.

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