В порыве злости петербурженка пырнула ножом знакомого

Мужчине остался жив, так как даме не удалось задеть жизненно важные органы.

Все случилось еще в воскресенье ночью, но известно об инциденте стало только сегодня, 6 ноября. Как сообщили gazeta.spb.ru, поножовщина произошла в деревне Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области. В одном из домов разразился конфликт – женщина так разозлилась, что схватила нож и нанесла им удар в живот. К счастью, пострадавший смог дождаться кареты скорой помощи. Ему оказали помощь и госпитализировали в тяжелом состоянии.

С места преступления полицейские изъяли семь кухонных ножей. Они занимаются выяснением обстоятельств инцидента, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец погиб в драке с ножом на Демьяна Бедного. Все произошло в парадной дома 31 по улице Демьяна Бедного. На месте правоохранители обнаружили труп 36-летнего мужчины — у него была рана на левом плече.