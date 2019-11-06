Летевший в Доминикану Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево

Boeing 777, вылетевший из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), вынужденно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок с двигателем.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, пассажирский самолет, летевший из Москвы в Доминиканскую Республику, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

Сразу после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку после того, как на бору сработал датчик давления масла в двигателе.

Издание отмечает, что посадка прошла без каких-либо проблем. На борту находились 488 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают причину произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре.