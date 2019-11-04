Летевший из Петербурга в Узбекистан самолет экстренно сел в Самаре

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс из Петербурга в Ургенч, совершил экстренную посадку. Лайнер приземлился в аэропорту Самары.

Причиной вынужденной посадки стало самочувствие одного из пассажиров. Во время перелета ему стало плохо.

«Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Самары», — рассказал источник в экстренных службах.

Пассажира госпитализировали в Самаре с повышенным артерриальным давлением. Воздушное судно после дозаправки продолжило рейс. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, самолет вылетел из Самары в Узбекистан в 15:20 по местному времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Домодедово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон – Бангкок. Причиной этого стало плохое самочувствие одного из пассажиров.