Самолет, летевший в Таиланд, экстренно приземлился в Москве

Самолет, летевший в Таиланд, экстренно приземлился в Москве
Самолет пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Фото: pixabay

Одному из пассажиров понадобилась помощь врача. Что именно с ним случилось – не уточняется.

Обо всем стало известно 29 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Домодедово. Рейс выполняла авиакомпания Thai Airways. Самолет направлялся в Таиланд, когда выяснилось, что одному из пассажиров вдруг стало плохо. Команда приняла решение приземлиться в Домодедово, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Пилоты удачно посадили борт, в Москве пациента уже ждала карета скорой.

«Сегодня в 19:28 по московскому времени аэропорт «Домодедово» принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон – Бангкок»,

— сообщили в пресс-службе Домодедово.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приземлился самолет с женщиной, впавшей в кому в Анталье. У петербурженки случился инфаркт головного мозга еще 18 числа. После этого она впала в кому, но девушку отказывались отправлять на лечение на родину. Сейчас она наконец дома.

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