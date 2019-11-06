В Петербурге хотят обанкротить крупный завод

Заявление о банкротстве пока не принято к производству. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Заявление о банкротстве пока не принято к производству. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Межрайонная инспекция ФНС по Петербургу направила в Арбитражный суд банкротный иск к ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС). С предприятия требуют 1,6 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел, заявление о банкротстве пока не принято к производству, дату предварительных слушаний пока не назначили.

Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших подобных заводов по стране. Предприятие занималось переработкой алюминиевой банки. Завод был основан в 1999 году во Всеволожске, однако позже его перенесли в промзону «Рыбацкое» в Петербурге.

В 2017 году ВЗАС оштрафовали на 403,8 млн рублей за неуплату налога на прибыль НДС. В тот же год налоговики предложили заводу уплатить недоимку по налогу на прибыль и НДС на 1 млрд рублей, а также пени на 337 млн рублей. Сотрудники ФНС считают, что предприятие совместно с двумя другими организациями создало формальный документооборот с целью получения необоснованной налоговой выплаты. Это решение было обжаловано в суде.

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