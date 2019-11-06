Роман Филимонов стал старшим вице-президентом группы «Илим»

Решение одобрил совет директоров компании.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе компании. Старшим вице-президентом группы «Илим» по капитальным инвестициям стал Роман Филимонов. Совет директоров решил, что он имеет достаточно опыта в сфере строительства.

Напоминаем, что Роман Филимонов успел поработать в Смольном (занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга), РЖД (руководил Центральной дирекцией по ремонту пути) и Министерстве обороны (руководил департаментом госзаказа капитального строительства).

Он является почетный строителем России, а также был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Совет директоров «Морского фасада» возглавил вице-губернатор Батанов. В состав совета также вошел председатель комитета государственного финансового контроля Александр Жуков.