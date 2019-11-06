В Петербурге раскрыли хищение нефтепродуктов

В Колпинском районе Петербурга правоохранительные органы задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в хищении нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Северо-Запад».

Как стало известно gazeta.spb.ru, хищение нефтепродуктов произошло еще минувшим летом. За первый квартал 2019 года было похищено свыше 5 тысяч литров топлива. Полиция возбудила уголовное дело о присвоении чужого имущества. Подозреваемых нашли только сейчас, спустя несколько месяцев.

Накануне, 5 ноября, пятеро сотрудников «РН-Северо-Запад» в возрасте от 37 до 58 лет были задержаны по месту жительства. Правоохранители провели обыски в их квартирах и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, документы, а также образцы нефтепродуктов.

Подозреваемых в краже проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка.