В Петербурге раскрыли хищение нефтепродуктов

В Петербурге раскрыли хищение нефтепродуктов
Полиция задержала подозреваемых. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга правоохранительные органы задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в хищении нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Северо-Запад».

Как стало известно gazeta.spb.ru, хищение нефтепродуктов произошло еще минувшим летом. За первый квартал 2019 года было похищено свыше 5 тысяч литров топлива. Полиция возбудила уголовное дело о присвоении чужого имущества. Подозреваемых нашли только сейчас, спустя несколько месяцев.

Накануне, 5 ноября, пятеро сотрудников «РН-Северо-Запад» в возрасте от 37 до 58 лет были задержаны по месту жительства. Правоохранители провели обыски в их квартирах и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, документы, а также образцы нефтепродуктов.

Подозреваемых в краже проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка.

колпино спб уголовное дело хищение нефтепродуктов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мусорную реформу в Петербурге могут отложить до 2021 года
Предприниматель заплатит 1,5 млн за незаконную торговлю алкоголем
Петербург борется за право стать столицей Тотального диктанта в 2020 году
Съемки фильма «Трое» с Хабенским перекроют улицы Петербурга в ноябре
В Петербурге раскрыли хищение нефтепродуктов
ŠKODA в Петербурге – 25 лет с Авто Премиумом
Волховская неваляшка победила в конкурсе туристических сувениров России
ДТП с мусоровозом и маршруткой перекрыло проспект Большевиков