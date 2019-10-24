Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

«В ходе спецоперации сотрудники МВД России при содействии службы безопасности Сбербанка выявили и задержали злоумышленника, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в частности ПАО «Сбербанк», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сеть попала новая база данных клиентов Сбербанка. Объявление о продаже появилось в интернете 13 октября. Речь идет о данных держателей кредитных карт Сбербанка, получателей потребительских кредитов, а также должников по этим продуктам. В объявлении о продаже данных продавец утверждал, что у него есть база из 11,5 тыс. записей.

Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сбербанк прокомментировал информацию об очередной утечке персональных данных его клиентов, заявив, злоумышленники опубликовали в Сети данные клиентов банка.