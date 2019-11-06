Разгромившие салон сотовой связи в Петербурге отправятся в тюрьму

Виновники инцидента на улице Володарского признали вину и возместили причиненный ущерб. Фото: Google View

Виновники инцидента на улице Володарского признали вину и возместили причиненный ущерб. Фото: Google View

Петербуржцы Али Кахраманов и Шарип Исрапилов признаны виновными в совершении нападения на салон сотовой связи в Курортном районе Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры сегодня, 6 ноября, злоумышленникам вменили в вину п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, грабеж, совершенный группой лиц. Инцидент произошел в июне 2019 года. Предварительно сговорившись, преступники зашли в салон ООО «Сеть Связной» на улице Володарского в Сестрорецке.

Оказавшись внутри офиса, Кахраманов и Исрапилов разбили витрины, в которых демонстрировалась техника, и выкрали телефон стоимостью 29 тысяч рублей. Затем грабители скрылись с места преступления.

Суд Сестрорецкого района приговорил каждого к семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга раскрыла хищение нефтепродуктов.