Набережную канала Грибоедова «починили» мешками с песком

Местные жители обнаружили гору мешков с песком у обвалившейся набережной. Мешки служат для укрепления набережной напротив дома № 80 в той части канала, где обвалились гранитные блоки.

На набережной канала Грибоедова долгое время проводятся ремонтные работы. Ранее аварийный участок уже укрепляли, чтобы предотвратить его разрушение. В конце сентября петербуржцы заметили, что кладка участка набережной сползает в канал. На подмытой территории набережной провели ремонтные работы по укреплению берега. Для фиксации обваливающихся блоков был установлен опорный брус. Похоже, он ситуацию не спас.

Как ранее сообщала GazetaSPb ремонтные работы на канале Грибоедова начались в начале октября.