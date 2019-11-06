Набережную канала Грибоедова «починили» мешками с песком

Набережную канала Грибоедова «починили» мешками с песком
Подмытый участок канала Грибоедова укрепили мешками с песком. Фото: скриншот vk.com/spb_today_unpublished

Местные жители обнаружили гору мешков с песком у обвалившейся набережной. Мешки служат для укрепления набережной напротив дома № 80 в той части канала, где обвалились гранитные блоки.

На набережной канала Грибоедова долгое время проводятся ремонтные работы. Ранее аварийный участок уже укрепляли, чтобы предотвратить его разрушение. В конце сентября петербуржцы заметили, что кладка участка набережной сползает в канал. На подмытой территории набережной провели ремонтные работы по укреплению берега. Для фиксации обваливающихся блоков был установлен опорный брус. Похоже, он ситуацию не спас.

Как ранее сообщала GazetaSPb ремонтные работы на канале Грибоедова начались в начале октября.

канал грибоедова набережная канала грибоедова подмыв ремонт спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три пассажира пострадали в ДТП на Бухарестской
В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране
Мигрант зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь в Ленобласти
В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября
В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21
Лже-сотрудники «ЛенГаза» вымогают деньги с петербуржцев
Эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами
В Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Михайлов