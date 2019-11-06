В Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Михайлов

Александр Михайлов занимал должность профессора медных духовых и ударных инструментов в петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Деятель искусств скончался на 64-м году жизни, сообщили в пресс-службе музыкального учебного заведения. Заслуженный артист России, профессор Александр Михайлов родился в 1956 году. В 1980 году он выпустился из Ленинградской государственной консерватории.

Еще будучи студентом, музыкант присоединился к составу оркестра в Театре оперы и балета имени Кирова, сейчас — Мариинский театр. В 1985 году Александр Михайлов стал преподавателем в своей альма-матер.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти экс-баяниста музыкального коллектива Billy’s Band Антона Матезиуса. Музыкант-виртуоз ушел из жизни в возрасте 46 лет, в ночь с 29 на 30 октября 2019 года.