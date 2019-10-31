Скончался экс-участник Billy’s Band Антон Матезиус

Антон Матезиус пробыл в составе Billy's Band 15 лет. Фото: Instagram @billynovik

Антон Матезиус пробыл в составе Billy's Band 15 лет. Фото: Instagram @billynovik

Бывший участник музыкального коллектива Billy’s Band, баянист Антон Матезиус ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Антон Матезиус умер в ночь с 29 на 30 октября. Печальную новость о кончине музыканта сообщили его коллеги по цеху, солист группы рara bellvm Леонид Новиков и участник «Стаи» Армен Назикян. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Бывший баянист Billy’s Band’а, который пробыл в составе группы пятнадцать лет, скончался накануне дня рождения фронтмента группы, Билли Новика, 30 октября. «Спасибо, прости, прощай» — подписал траурное фото Новик.

Отметим, что после того, как джазовый баянист покинул коллектив, фронтмен не стал искать нового музыканта, поскольку считал, что в России нет профессионалов, соответствующих уровню Матезиуса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти заслуженной артистки России Елены Гаудасинской.